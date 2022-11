Material Sirles: un septenni retrata els set anys d’història dels Surfing Sirles, del 2006 al 2013, a partir d’imatges d’arxiu amb entrevistes, fragments de concert i moments més íntims, divertits i caòtics dels integrants del grup. «No volíem fer el típic biopic amb entrevistes al cap d’uns quants anys fent una mica el pena» integrant del grup i un dels creadors del documental juntament a Roger Lapuente i Lulu Martorell, que n’és la directora.

Material Sirles: un septenni es va estrenar ahir al festival In-Edit, dos mesos abans que els Surfing Sirles tornarin a actuar en un únic concert el 30 de desembre a la Sala Apolo. De fet, el documental ha sigut «l’espurna» que ha motivat aquest retorn puntual als escenaris de la formació.

Fa tres o quatre anys, Sales va donar-li voltes a la idea que els Surfing Sirles tenien discos i videoclips publicats, però cap peça audiovisual potent que expliqués qui eren i els mostrés tal com eren. Va comentar-li a la Lulu Martorell i al Roger Lapuente i van decidir tirar endavant el documental a partir de material d’arxiu. Tenien clar, però, que el documental retrataria només l’època del grup que van viure amb l’Uri Caballero, un dels integrants dels Surginf Sirles. Després de la seva mort l’any 2013, es van separar i només han fet algun concert puntual perquè la banda ja no existeix.

Al cantant del grup, la part que més li agrada dels documentals és la dels arxius. «Volíem fer alguna cosa que tingués qualitat en si i no fos un mer registre, sinó que tingués un valor», diu.

A partir d’aquí van fer una crida per recopilar material que no tinguessin i es van tancar un parell de mesos amb Martorell i Lapuente a triar i remenar tot el que havien aconseguit. Van decidir que el documental partiria del material en si. És a dir, detalla, escollien per exemple una entrevista o el fragment d’un concert i després decidien a nivell formal i estètic que «li anava bé al davant, al darrera o al damunt. Vam muntar el puzle d’aquesta manera», diu.