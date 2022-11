Henry Cavill ha tornat a ser notícia per partida doble en una setmana: després de fer les delícies dels fans amb el seu esperat retorn al paper de Superman, ha llançat una altra bomba: abandona la sèrie The Witcher després de la tercera temporada, prevista en emissió per al 2023. Encara que l’any que ve podrem veure’l a la tercera temporada de The Witcher, la saga màgica ideada pel bestseller polonès Andrzej Sapkowsi i produïda a Netflix, aquest cap de setmana ha deixat anar la bomba que el seu personatge Geralt de Rivia serà encarnat a la quarta entrega de la franquícia per un altre actor, l’australià Liam Hemsworth.

«El meu viatge com a Geralt de Rivia ha estat ple de monstres i aventures i, per desgràcia, deixaré el meu medalló i les meves espases per a la temporada 4. Al meu lloc, el fantàstic Liam Hemsworth prendrà el mantell del Llop Blanc. Igual que amb altres grans personatges literaris, passo la torxa amb reverència pel temps que vaig passar encarnant Geralt i amb entusiasme per veure la versió de Liam», ha dit a les xarxes.