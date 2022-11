L’última vegada que Vision es va deixar veure per l’univers Marvel va ser, per partida doble, al final de Bruja Escarlata y Vision. Ara, però, Vision estaria molt a prop de tornar perquè Marvel estaria ja desenvolupant una sèrie sobre el personatge interpretat per Paul Bettany.

Tal com asseguren les informacions del periodista Jeff Sneider del podcast The Hot Mic, des de Marvel Studios s’hauria donat llum verda a la preproducció d’un nou projecte per a Disney+ centrat en l’heroi androide. «M’han informat que la setmana que ve Marvel obrirà una sala de guionistes per a una sèrie de Vision», revela Sneider. La producció tindria ja triat un títol per al projecte, que seria Vision Quest. Els fans dels còmics podran reconèixer-ho fàcilment ja que es tracta d’un arc narratiu de les vinyetes publicat als anys 80. Vision és desmantellat, la seva pell artificial es torna blanca i la seva capacitat de sentir emocions és anul·lada. Exactament el mateix que va passar amb el personatge en la seva última aparició.