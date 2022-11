Els escàndols de l’esport tornen a la televisió amb la segona temporada de El Presidente, la sèrie d’Amazon Prime Video que narra la corrupció al món del futbol i que aquesta vegada se centra a João Havelange, l’històric dirigent de la FIFA, sota la mirada de l’oscaritzat Armando Bó. El director, productor i guionista argentí, guanyador de l’Òscar pel guió de Birdman (2014), estrena aquest divendres una nova trama que retrata, des de la sàtira i la comèdia, l’entramat de poder, diners i tràfic d’influències que va intoxicar el futbol internacional durant dècades. Si la primera temporada analitzava com la corrupció va esquitxar el futbol xilè, la segona entrega amplia el focus i ofereix una panoràmica completa dels escàndols a tot el món.

«És una història rellevant perquè no només és de futbol, és una sèrie de política», afirma el creador del format. Al centre de la història apareix l’expresident de la FIFA João Havelange (encarnat per Albano Jerónimo), el brasiler que va prendre el poder als europeus i va mantenir el control de l’organització esportiva durant més de dues dècades.

Bó no dubta en assegurar que Havelange va ser un personatge decisiu a l’hora de donar forma a la indústria del futbol tal com se la coneix actualment. «Va transformar l’esport en una màquina de fer diners». Precisament, la sèrie arrenca al Mundial d’Anglaterra del 1966, quan un Havelange que acudeix com a dirigent brasiler se sent ignorat pels seus homòlegs europeus i emprèn una sacrificada carrera fins a dalt de tot del poder a la FIFA. Recolzant-se als països amb menys rellevància al tauler de joc, va ascendir a la presidència el 1974 i es va mantenir al lloc fins al 1998.

Tot i això, ja retirat, va ser acusat de delictes que incloïen el tràfic d’armes i drogues o evasió fiscal, entre altres acusacions que van acabar d’explotar el 2015, un any abans de la seva mort, quan es va conèixer la trama de corrupció de la FIFA després de l’adjudicació del Mundial de Qatar.