De DC a Marvel. L’actor nord-americà Yahya Abdul-Mateen II, conegut per entre d’altres papers el de Calvin «Cal» Abar de la sèrie Watchmen, ha estat l’escollit per protagonitzar Wonder Man, la nova sèrie de l’univers creat per Martin Goodman que es troba desenvolupant Disney +, segons recull el portal Deadline. Creat per Stan Lee, Don Heck i Jack Kirby, Wonder Man es va presentar el 1964 a través de The Avengers. Al llarg de la seva història, aquest personatge que desenvolupa els seus poders basats en ions, inclosa la súper força, ha tingut diverses versions, des de les més properes als Venjadors fins a altres més antagòniques.