El matí de Catalunya Ràdio serà avui a la Garrotxa per donar a conèixer el projecte social i empresarial de La Fageda en el seu 40è aniversari. Al llarg del matí, Laura Rosel parlarà amb Carles Campuzano, conseller de Drets Socials, Maria Colón, directora tècnica de l’àrea sociolaboral i filla del Cristóbal Colón, fundador de La Fageda; i Sílvia Domènech, directora general adjunta del projecte. A més a més, hi haurà una connexió amb Xavier Pérez Esquerdo, que parlarà amb treballadors de La Fageda, i una entrevista a Oriol Gol, veterinari i director d’Innovació, Qualitat i Medi Ambient de La Fageda, amb qui els oients faran un passeig per la granja i la fàbrica i descobriran com es fan els productes.