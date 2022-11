Mediaset España torna a engegar per fi la maquinària del seu departament de ficció. Després d’anys sense arriscar i gairebé sense estrenes, la cadena prepara una nova sèrie diària que estrenarà el 2023 i estarà produïda per Alea Media. Segons una informació del portal YoTele, la ficció portarà per títol Mía es la venganza i aquests dies s’està treballant a ple rendiment en el procés de selecció del seu elenc de protagonistes. Aquesta nova ficció no començaria els seus enregistraments fins, almenys, el mes de gener que ve, de manera que la seva arribada a Telecinco no s’espera per a l’arrencada de l’any.

La idea inicial era emetre aquesta nova aposta a la franja d’accés al prime time, en competència directa amb El Hormiguero de Pablo Motos. Tot i això, no es descarta que finalment es pugui emetre en una altra franja com la tarda, on s’acaba d’estrenar amb poc èxit Café con aroma de mujer. La productora Alea Media, liderada per Aitor Gabilondo i participada per Mediaset, és responsable de títols de ficció per a Telecinco com Patria (de la mà amb HBO), Vivir sin permiso, Madres i Entrevías. La companyia també va coproduir amb Newtral per a Atresmedia la docusèrie Los Borbones: una familia real. A més, a finals de la temporada passada va gravar Escándalo, una sèrie que també està destinada a la cadena de Mediaset protagonitzada per Alexandra Jiménez i Fernando Líndez. Aquest nou projecte actualment es troba en fase de muntatge.

Segons assenyala Mediaset, la creadora d’aquesta nova sèrie és Aurora Guerra. Mía es la venganza comença amb un cotxe que se submergeix a les profundes aigües d’un llac després d’un gran impacte. A l’interior del vehicle, una dona, Sonia, intenta alliberar dues petites que viatgen al seient del darrere, però no hi ha temps de salvar totes dues. Una aconsegueix sortir a la superfície amb Sonia i l’altra queda al vehicle esperant la mort. Vint anys després, Sonia és la poderosa propietària d’un selecte club esportiu i la nena a qui va salvar, Olivia, la filla que mai no està a l’alçada per satisfer els desitjos de la seva mare.