Movistar Plus+ prepara una nova sèrie original al costat de la productora Buendía Studios, propietat del grup Atresmedia. La plataforma ja està rodant Galgos, un drama empresarial i familiar que té com a protagonista la família Somarriba i el Grupo Galgo, un gegant alimentari que ha vist créixer tres de les seves generacions, que estarà protagonitzat per Adriana Ozores i María Pedraza. L’actor argentí Óscar Martínez, Marcel Borràs, Patricia López Arnaiz, Jorge Usón, Francesco Carril, Luis Bermejo i Daniela Estay completen l’elenc de la ficció, que no té data aproximada d’estrena i que compta amb la direcció de Félix Viscarret i Nelly Reguera.