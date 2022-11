Amb la seva pròpia experiència com a alumne adult d’autoescola com a referència, el cineasta Borja Cobeaga ha creat la primera sèrie de televisió, No me gusta conducir, una comèdia amb un toc de bogeria que també aborda temes molt humans, com ara la família, les relacions de parella, l’èxit o el fracàs. Juan Diego Botto, el protagonista d’aquesta ficció, que es pot veure des d’ahir al canal TNT, explica que la sèrie, en realitat, tracta de «segones oportunitats i de relacions entre pares i fills», utilitzant l’experiència d’«un senyor de 40 anys que es traurà el carnet de conduir». Així mateix, l’actor recalca que, a mesura que van avançant els capítols, es va veient que aconseguir un afany no ha de convertir-lo en una persona feliç i, quan ho descobreix, «fent una cosa tan normal com treure’s el carnet de conduir el provoca que trobi felicitat a les petites coses».

Cobeaga, guionista als seus orígens de Vaya semanita, un dels programes d’humor més valorats dins i fora del País Basc, i de pel·lícules com Ocho apellidos vascos, la comèdia més taquillera de la història del cinema espanyol», considera que la idea de fer la sèrie li va venir després de comprovar en carn pròpia l’«autèntic infern» que va ser aprendre a conduir. «La primera vegada que vaig agafar el cotxe vaig entrar en pànic, així que vaig convertir totes aquestes mini batalletes que em passaven a cada classe en una sèrie, perquè tenia un molt bon material», riu el director de cintes com a Negociador (2014) i Pagafantas (2009). D’aquesta manera, encara que afirma que «la ficció és ficció», confessa que conté molts fets autobiogràfics, des de ficar-se a la seva primera classe de conduir en una rotonda de «vuit carrils» -exagera-, als seus problemes amb l’embragatge i les pendents, o el primer examen, que li va causar «tal estrès postraumàtic» que no va tenir més remei que ficar-lo al guió per assumir-lo i fer, en certa manera, una teràpia.