Mediaset España ha confirmat la renovació, per a una tercera temporada, de la sèrie Entrevías. La sèrie produïda per Alea Media, creada per David Bermejo i protagonitzada per José Coronado, Nona Sobo, Luis Zahera i Felipe Londoño, s’ha convertit en el gran èxit de ficció nacional en obert del 2022. Els nous episodis, que arribaran a la cadena en la primera meitat de 2023, comptaran amb les incorporacions de Natalia Dicenta, Michelle Calvó, Óscar Higares i Álex Medina. La renovació de la ficció ha causat certa sorpresa, atès que inicialment es va anunciar que la història es narraria només en dues temporades, amb un final tancat.