Després de la seva sortida de Zapeando i el comiat definitiu de Yu, no te pierdas nada, Ana Morgade prepara el seu retorn a televisió. L’actriu ha tancat un acord per posar-se al capdavant d’un nou espai d’entreteniment a Televisió Espanyola, amb la qual ja va treballar a la sèrie Olmos y Robles, segons informa YoTele.

La cadena pública fa setmanes que treballa en aquest programa, que s’emetrà un dia a la setmana en horari de màxima audiència i es dirà Nos llevaremos bien. L’espai comptarà amb entrevistes a personatges coneguts i diferents seccions capitanejades per un grup de col·laboradors coneguts per als espectadors.

La producció d’aquest nou xou, l’estrena del qual està prevista per a principis de l’any que ve, anirà a càrrec de The Good Mood i The Pool, companyies audiovisuals liderades per Daniel Écija i Andrés Varela respectivament, que repeteixen associació després d’haver impulsat junts tres temporades de La Noche D.

Tot i això, i encara que part de l’equip de continguts de l’espai que van presentar Dani Rovira i Eva Soriano també el de la mateixa Ana Morgade, que enguany també ha treballat com a actriu formant part de l’elenc de la sèrie Días mejores, estrenada la passada primavera per Amazon Prime.