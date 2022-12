El 13 de setembre, una jove kurda iraniana de 22 anys, Jina Mahsa Amini, va morir després de ser detinguda per la policia de la moral iraniana. Presumptament havia violat la llei perquè no s’havia cobert prou bé els cabells amb un mocador. Les protestes provocades per la seva mort s’han convertit en un dels reptes més grans amb què s’ha hagut d’enfrontar el règim dels aiatol·làs des que va instaurar la República Islàmica de l’Iran. El reportatge Dones, vida, llibertat, que l’espai 30 minuts de TV3 estrena aquesta nit, analitza qui són exactament els participants, principalment joves, que no han deixat de mobilitzar-se als carrers del país per reclamar justícia i llibertat.