Explicar el que passa i no es veu darrere de les portes tancades és l’objectiu principal de Harry y Meghan, una sèrie documental que s’acosta a la intimitat dels ducs de Sussex, i que arribarà «pròximament» a Netflix, segons ha explicat la plataforma en un comunicat. Amb la pregunta de «Per què van voler fer aquest documental?» arrenca el primer tràiler, de 70 segons, en què apareix el príncep Enric i Meghan Markle confessant a càmera alguns els motius pels quals es van animar a obrir les portes de la seva intimitat a la plataforma. «Ningú veu el que passa darrere de les portes tancades», apunta Enric, mentre que l’actriu afegeix: «Quan hi ha tant en joc, ¿no té més sentit escoltar-nos explicar la nostra pròpia història?».

Entre les breus paraules -que Enric completa amb un «Vaig fer tot el que vaig poder per protegir la meva família»- apareixen fotos de la parella en diferents actes oficials però, majoritàriament, en escenes de la seva intimitat. Segons explica Netflix, la sèrie, de sis episodis, transcorrerà des dels dies clandestins del començament del seu festeig fins als desafiaments que els van portar a sentir-se obligats a allunyar-se dels seus rols a la institució.

Tot això amb comentaris d’amics i familiars, la majoria dels quals mai abans no havien parlat públicament sobre el que van presenciar, i historiadors que analitzen l’estat actual de la Commonwealth britànica i la relació de la família reial amb la premsa.

La duquessa i el príncep Enric van decidir deixar de treballar per a la família reial britànica el gener de 2020, per mudar-se a Califòrnia i ser econòmicament independents. Als Estats Units van fundar la productora Archewell Productions amb què es dediquen a «produir programació que informi, elevi i inspiri». Actualment es troben treballant amb Heart of Invictus, una sèrie documental que mostrarà «poderoses històries» dels participants a l’Invictus Games The Hague 2020.