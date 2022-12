Filmin estrena demà dimarts la sèrie El último artefacto socialista, dirigida per Dalibor Matanic (Bajo el sol), i que adapta la novel·la No-Signal Area, de l’escriptor Robert Perisic. La sèrie es va fer popular entre la comunitat serièfila en alçar-se el 2021 amb el premi a la Millor Sèrie de la Secció Internacional del festival Series Mania, prestigiós certamen de sèries que se celebra anualment a la ciutat francesa de Lille. Tot i aquest èxit i les bones crítiques, la ficció estava inèdita a Espanya, encara que va formar part de la programació de l’última edició del Serielizados Fest.

«Em vaig enamorar del llibre. No hi ha assassinats ni passen grans coses, però té humanitat, i això va ser el que em va atrapar», explica el director. La sèrie presenta dos personatges, Oleg i Nikola, que procedents de Zagreb arriben a una remota ciutat perduda dels Balcans. Un lloc on a penes queden dos bars oberts, i on una fàbrica de turbines abandonada simbolitza temps pretèrits d’esplendor. Els dos protagonistes, interpretats per Rene Bitorajac (En tierra de nadie) i Kresimir Mikic (No hay salida) arriben amb una idea esbojarrada per reflotar la fàbrica i atendre l’encàrrec d’un client misteriós. La sèrie distribueix la seva narració en sis episodis de 50 minuts cadascun.