Dos anys després de l’emissió del darrer episodi de la seva segona temporada, The Mandalorian ja té data per desembarcar amb una nova tanda de capítols. Disney + ha confirmat que la ficció de l’univers Star Wars, protagonitzada per l’actor xilè Pedro Pascal, tornarà a la plataforma a partir del pròxim 1 de març. La tercera entrega tindrà com a punt de partida argumental el que va passar a El libro de Boba Fett. En aquest cinquè capítol de la sèrie derivada de The Mandalorian es va poder veure el retrobament entre Mando i Grogu, que van abandonar Tatooine amb la intenció de Mando de recuperar el seu honor, però es trobarà algun problema.