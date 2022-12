Després de triomfar a tot el món amb una obra de teatre, Guillem Clua adapta ara la seva famosa obra Smiley al format de sèrie amb Netflix. Es tracta d’una comèdia romàntica, nadalenca i divertida, inspirada en Love Actually i que és la que a ell li hauria agradat veure, explica el dramaturg i guionista català sobre el projecte, que va arrencar fa més d’una dècada al Torneig de Dramatúrgia de Temporada Alta.

«Per sort cada vegada més hi ha més contingut LGTBI+ a les pantalles i està triomfant, com és el cas de Heartstopper. Tant de bo hagués tingut una cosa així quan vaig ser adolescent. No obstant això, aquesta sèrie va més enllà, quan els homes tenen ja entre 30 o 40 anys, han sortit de l'armari i tenen uns conflictes més seriosos. Com els de qualsevol comèdia romàntica, però aquesta vegada amb homes», aclareix.

Per a l’actor Carlos Cuevas, un dels seus protagonistes, «és bonic poder contribuir a generar referents a través dels clàssics clixés de comèdia romàntica, però que al seu torn es trenquen els motlles perquè està protagonitzada per dos homes. Em sembla molt bonic participar en això, i que arribi a les cases de centenars de països per a nosaltres és un honor i un privilegi», assenyala.

Smiley, dirigida per Marta Pahissa i David Martín Porras, explica la història de l'Álex (Cuevas) un jove que pateix un desengany amorós. S'havia il·lusionat amb un noi que, després d'unes poques setmanes, acaba desapareixent sense contestar cap dels seus missatges. Agafa elmòbil i li envia un missatge de veu demanant-li explicacions que tindrà conseqüències inesperades perquè l’envia per error a Bruno (Miki Esparbé), a qui no coneix de res.

Aquest innocent primer equívoc és el primer d'una cadena d'esdeveniments que canviarà la vida de tots dos per sempre.

Va ser el 2011 quan Clua, per a un torneig de dramatúrgia, va crear Smiley. Sense pretensió que arribés molt lluny, es va estrenar en una sala de teatre minúscula, però gràcies a la bona acollida va acabar tenint una segona part i ara una versió televisiva.