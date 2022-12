Cinc cares molt conegudes de TV-3 per la seva tasca al capdavant de programes d’entreteniment i/o informatius i una més, la veu dels quals és fàcilment reconeixible pels oients de Catalunya Ràdio, seran els encarregats de fer bategar una edició de La Marató que se centra en les malalties cardiovasculars. Tres dones i tres homes que viuran amb emoció la tasca més gratificant que se’ls encomana al llarg de l’any. Ells són Helena Garcia Melero, Quim Masferrer, Eloi VIla, Ariadna Oltra, Agnès Marquès i Roger Escapa. Tots ells posaran fil a l’agulla al llarg de demà.

Encara que si a La Marató se li hagués de posar un nom i una cara aquests serien, indubtablement, els d’Helena Garcia Melero, perquè la periodista, una veterana de la casa, ha participat en totes les edicions. I en farà 31 anys. «Justament vaig entrar a la tele l’any en què es va posar en marxa el programa. En aquell moment, la primera marató, dedicada a la leucèmia, durava sis hores i ja em va semblar una passada. Aquest cop durarà de 9.30 a 1.30 hores de la matinada!», s’admira Melero, que subratlla que el teletó s’ha convertit «en una marca de país». La periodista ha viscut totes amb la mateixa emoció, però reconeix que en els casos en què l’ha presentada en solitari la intensitat és molt més gran.

La temàtica d’aquest any, sosté, ens toca a tothom molt de prop, perquè tots tenim casos propers de persones que han patit algun tipus de malaltia cardiovascular o que són persones de risc. De manera que, a banda de viure la immersió pròpia que suposa presentar-la, l’atrauen especialment els temes que es tractaran: «Parlarem de malalties cardiovasculars i de com evitar-les. La importància de fer esport i de la dieta que fem són claus per mantenir uns bons hàbits. I aquests són temes que sempre m’han interessat».

Quim Masferrer ja no és cap foraster a La Marató, perquè ha participat a moltes edicions. I fent tots els papers: «Com a voluntari al meu poble (Sant Feliu de Buxalleu), agafant telèfons, fent col·laboracions al plató. I aquesta edició serà la tercera que faré de presentador», valora, intentant oblidar el disgust que li va produir no poder acudir a la del 2021, que tenia un significat especial per ser la del 30è aniversari, al donar positiu de Covid uns dies abans.

Per a Eloi Vila, l’empàtic comunicador que fa entrevistes intimistes al volant d’un cotxe a Al cotxe!, aquesta és la seva primera experiència a l’espai. I confessa que quan li ho van dir el va impressionar molt. «Perquè són moltes hores de directe, encara que siguin compartides. Al mateix temps, però, em va fer una gran il·lusió pel que implica: poder participar d’un programa que té un gran arrelament».