Andreu Buenafuente torna a TV3 per Sant Esteve amb Curraràs. En el que sens dubte és un dels plats forts de la programació nadalenca de la televisió pública catalana, el veterà xouman torna demà a partir de les 22 h a la que va ser casa seva durant molts anys amb un monòleg en el qual repassarà els esdeveniments del 2022 des de Lleida, un dels escenaris del rodatge de l’aclamada pel·lícula de Carla Simón Alcarràs. Serà una combinació de sàtira política, costumisme i humor autobiogràfic per aconseguir un retrat sociològic dels esdeveniments que han marcat l’any. El monòleg, d’una hora de durada aproximadament, s’ha rodat al teatre La Llotja de Lleida, on es va projectar per primera vegada Alcarràs.

La programació especial de Sant Esteve a TV3 també inclourà, a partir de les 10.55 h, el Concert El Matí de Sant Esteve, una selecció del repertori nadalenc de les darreres edicions del Concert de Sant Esteve de l’Orfeó Català des del Palau de la Música Catalana de Barcelona. A les 19 h, seguint amb la tradició, la cadena retransmetrà el popular concert de Sant Esteve en una edició presentada per Carol Rovira que comptarà amb Els Amics de les Arts com a convidats especials. Després del concert, la cadena emetrà La catedral del mar.