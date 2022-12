AtresPlayer Premium preestrena aquest vespre, a les 20 h, el primer episodi d’Upa Next. Aquesta preestrena és un aperitiu de la resta d’episodis que arribaran el 2023 a la plataforma de pagament del grup Atresmedia. La sèrie recupera personatges i escenaris de la ficció que va ser un referent per a tota una generació i que va aconseguir fer història de la televisió a Antena 3: Un paso adelante.

Quique González, Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina i Nuno Gallego són els protagonistes d’una producció que presenta a una nova generació d’actors joves «amb grans capacitats i formació en interpretació i ball», segons informa en un comunicat el grup Atresmedia, i que donaran vida als alumnes de la fictícia escola de dansa Carmen Arranz.

En aquesta nova etapa, Miguel Angel Muñoz, Mónica Cruz i Beatriz Luengo tornen per donar vida als seus populars personatges Rober, Silvia i Lola; això sí, ara ho fan com a professors de l’escola. Al repartiment fix també s’han incorporat els actors Lucas Velasco i Marta Guerras que interpreten els professors Luiso i Sira, respectivament. A més, Upa Next també compta amb participacions especials episòdiques entre les quals destaca la de Lola Herrera, que tornarà a interpretar la mítica Carmen Arranz.

La sèrie arrenca més de 15 anys després dels fets ocorreguts en la última temporada de Un paso adelante, emesa el 2005. Rober torna dels Estats Units amb la idea de muntar un gran musical que reculli els antics èxits d’UPA juntament amb altres de nous, per a brillar com anys enrere. Juntament amb Silvia i Lola posaran en marxa les proves d’accés per a l’escola, on participaran una nova pedrera d’alumnes, ballarins, cantants i compositors, que puguin intervenir al musical i portar nous ritmes al centre. A l’equip docent s’uniran Luiso i Sira, que s’enfrontaran a una nova generació de joves, «amb els quals xocaran i s’endinsaran en les noves cultures i estils actuals».