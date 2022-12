L’actor britànic Stephen Greif, reconegut pel seu paper a la sèrie The Crown i altres produccions audiovisuals així com en teatre, ha mort als 78 anys.

La notícia va ser compartida per la seva agència representant Michelle Braidman Associates a través de Twitter: «Amb gran tristesa anunciem la mort del nostre meravellós client Stephen Greif. La seva extensa carrera va incloure nombrosos papers a la pantalla ia l’escenari, incloent-hi el National Theatre, RSC i al West End».

«El trobarem a faltar molt i els nostres pensaments estan amb la seva família i amics», va afegir l’agència al missatge que acompanya l’anunci de la mort del britànic.

Entre els treballs d’Stephen Greif hi ha aparicions en sèries com Doctors, Coronation Street o The Crown, on va interpretar el president del parlament britànic Sir Bernard Weatherhill la quarta temporada, que es va emetre el 2020.

Nascut a Sawbridgeworth, al comtat d’Hertfordshire, Stephen Greif va assistir a la Reial Acadèmia d’Art Dramàtic a Londres i va arribar a ser membre de la Companyia Nacional de Teatre a l’Old Vic i el South Bank.

Segons recollia el diari The Guardian, Greif va protagonitzar nombroses produccions teatrals als anys seixanta i no va ser fins a principis dels setanta quan la seva carrera va passar a la pantalla, amb el personatge del comandant espacial Travis a Blake’s 7, emesa entre 1978 i 1981.

Des del món de la cultura han arribat missatges de suport als seus familiars i en homenatge a l’actor britànic, com el director i actor de Doctor Who Barnaby Edwards.

«M’entristeix molt saber que Stephen Greif ens ha deixat. Un intèrpret sòlid com una roca, amb una veu tan líquida i mortal com la lava fosa. Quan es tractava d’interpretar malvats, era insuperable. El seu agut enginy i la seva intel·ligència evident feien que fos un plaer dirigir-lo. Gràcies per la diversió, Stephen», va compartir Edwards a Twitter.