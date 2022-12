El sorteig de la Grossa de Cap d’Any celebra la desena edició a TV3 amb una gala presentada per Marc Giró i Elisenda Pineda que s’emetrà dissabte 31 a les 12.30 i on no faltaran les sorpreses. Al llarg del programa, que tindrà una durada d’una hora, l’imitador Xavi Espinosa farà un seguiment molt particular del sorteig a través del seu propi streaming.

A banda de celebrar aquestes deu edicions, la Grossa de Cap d’Any repartirà vuit grans premis i els guanyadors del primer premi rebran 200.000€ per cada bitllet de 10€. Aquest 2022, Loteries de Catalunya ha emès fins a 100.000 números. En total, són 850.000 els bitllets que poden obtenir algun premi.