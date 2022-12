Una expedició de Catalunya Ràdio viatjarà a l’Antàrtida per generar continguts sobre una de les zones més fràgils i rellevants del planeta. Aquesta setmana, el periodista Domènec Subirà i el tècnic d’Exteriors José Antonio Rodríguez viatjaran a l’Antàrtida per nodrir de continguts sobre aquesta zona del món els diferents programes i projectes digitals de Catalunya Ràdio, així com altres canals de difusió de la CCMA. El Comitè Polar d’Espanya (CPE) és l’organitzador de l’expedició, que durant unes cinc setmanes, del 3 de gener al 5 de febrer, s’instal·larà al vaixell d’investigació oceanogràfica Hespérides i a l’estació científica BAE Juan Carlos I, a l’illa Livingstone, per explicar de primera mà com és aquesta zona del món inhabitada, al marge de la comunitat científica.

Del 3 a l’11 de gener, Domènec Subirà i José Antonio Rodríguez iniciaran la navegació antàrtica des d’Ushuaia (Argentina) amb el vaixell d’investigació oceanogràfica Hespérides, acompanyats del personal del Comitè Polar Espanyol i dels equips d’investigadors i faran el seguiment d’alguns projectes científics que es duen a terme des del vaixell. Aquesta experiència ja formarà part del testimoni que transmetran als diferents espais de divulgació de l’emissora i de TV3. Tanmateix, degut a la complexitat i la durada del projecte, a més de les dificultats de connexió per enviar material, l’inici de la transmissió de continguts regulars en antena, a les xarxes socials i als mitjans digitals de l’emissora, no començarà fins que aquesta estigui assegurada. L’estada a la base Juan Carlos I, a l’illa Livingstone, està prevista del 12 gener al 5 de febrer. L’expedició de Catalunya Ràdio té previst explicar temes com ara el dia a dia en l’estació científica, com interactua amb l’entorn la vida al vaixell i a la base de l’illa, la sobrepesca i el turisme a l’Antàrtida, el comportament dels pingüins, la història de l’Antàrtida i la seva protecció legal, l’entrada en vigor fa 25 anys del Tractat Antàrtic sobre Protecció del Medi Ambient, la lluita pels recursos o com és per als mariners el temible pas de Drake. També a Noruega Un altre dels temes estrella serà, lògicament, el canvi climàtic, el desglaç i la contaminació. Per aquest motiu, simultàniament, la periodista Cèlia Cernadas viatjarà fins a Noruega per treballar diversos temes de l’Àrtic i contraposar quina és la situació als dos pols del planeta Terra, el nord i el sud. L’Àrtic és una de les zones ambientalment més vulnerables del planeta, on la crisi climàtica provoca el desgel accelerat, amenaça espècies i facilita noves rutes comercials que poden ser nefastes per a la biodiversitat marina. L’Antàrtida, en canvi, està més preservada i és escenari de centenars de projectes científics. Alguns dels programes on està previst que Domènec Subirà i José Antonio Rodríguez participin durant la seva estada a l’Antàrtida són El matí de Catalunya Ràdio, La tarda de Catalunya Ràdio, El suplement, Popap, Catalunya nit i Redacció oberta de Catalunya Informació o l’Info K del SX3. També hi haurà una sèrie de podcasts pròpia, titulada A l’Antàrtida no hi ha ossos, on els dos protagonistes narraran tant les investigacions que s’hi estan portant a terme com l’experiència vivencial d’estar-hi instal·lats durant un mes i escaig.