El compte enrere per a l’estrena de la segona edició del Gran hotel de las Reinas a Atresplayer Premium ja ha començat. Igual que va passar amb la primera edició, la plataforma de pagament d’Atresmedia ha anunciat que el format estarà disponible al seu catàleg a partir de demà.

L’Hotel ha obert les portes aquest any a 17 ciutats on l’objectiu sempre ha estat que l’espectador gaudeixi i s’oblidi de tot a través de l’art drag més espectacular. Gairebé 3 hores on se celebra la diversitat i entreté el públic amb una barreja perfecta d’humor, música en directe, lip sync, ball, looks espectaculars, improvisació i molta emoció. El xou ha rebut molt bones crítiques i n’han pogut gaudir milers de persones.

El xou està conduït per Supremme De Luxe, com a directora de l’Hotel, i compta amb Paca la Piraña com a recepcionista de l’hotel. Per l’escenari han passat les hostes més televisives, les drags del moment: Ariel Rec, Diamant Merybrown, Drag Sethlas, Estrella Xtravagança, Jota Carajota, Juriji Der Klee, Marina, Marisa Prisa, Onyx, Samantha Ballentines, Sharonne i Venedita Von Däsh, concursants de la segona edició de Drag Race España.

Després de més de 60.000 espectadors i 96 funcions, Gran Hotel de les Reinas s’ha convertit, al llarg de la seva gira per Espanya, en l’espectacle Drag més vist i aplaudit fins ara. La gira oficial del talent xou Drag Race España ha recorregut els millors teatres del país, des de Las Palmas de Gran Canària fins a Bilbao.

Una nova oportunitat perquè els seus seguidors puguin veure juntes en un mateix escenari. Les reines estan acompanyades per un cos de ball de botons molt especials que s’encarregaran que no els falti de res.

Els suscriptors de la plataforma podran gaudir de tot l’espectacle a partir de demà, a les 20 h i la cadena no descarta que, en un futur, es pugui també veure en obert a través de la seva cadena principal, Antena 3.