TV3 estrena demà Quico Sabaté: sense destí, coproducció de TV3, un drama històric dirigit per Sílvia Quer (La llum d’Elna, La Xirgu), en què Roger Casamajor encarna el guerriller anarquista, considerat l’enemic públic número u del règim franquista, que va decidir seguir la lluita armada quan ja no hi creia ningú.

La TV movie retrata la fugida desesperada de Sabaté i el seu grup davant de la Guàrdia Civil; la dimensió emocional de l’home i la seva significació històrica; els seus remordiments i les preguntes al voltant de la causa, de la violència… en una aventura sense treva en què els dos bàndols juguen les seves cartes. La pel·lícula narra les darreres hores de Quico Sabaté, l’últim dels guerrillers antifranquistes sorgits de la Guerra Civil. L’any 1959, quan les principals forces opositores ja havien abandonat la lluita armada, Sabaté i quatre companys van decidir emprendre una perillosa incursió a Espanya perseguits per un regiment de la Guàrdia Civil, una lluita desigual que acaba malament.