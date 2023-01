Miki Núñez tornarà a co-presentar el concurs d’èxit «Eufòria» en la seva segona edició, segons va revelar TV3 aquest diumenge. Ho farà al costat de Marta Torné, amb qui ja va fer tàndem en la primera edició del programa i la participació de la qual ja s’havia confirmat. De fet, el músic terrassenc va sorprendre els nous aspirants del talent show amb una visita divendres passat, en el primer dels tres dies de la fase final del càsting a Barcelona.

La nova temporada també comptarà amb algunes noves incorporacions, com són les de les coachs Paula Malia i Clara Luna, que han format part del jurat de la fase final del càsting, que va acabar ahir.

Entre els que repeteixen hi figuren Daniel Anglès, Albert Sala i Jordi Cubino. Anglès, per la seva banda, va ser el director artístic de la primera edició del programa i repeteix en el càrrec en aquesta segona temporada.

Al seu torn, Albert Sala, torna com a coreògraf d’«Eufòria», després d’haver triat el cos de ball del programa a l’spin-off «Eufòria Dance».

I, finalment, Jordi Cubino, el compositor, productor i autor de renom internacional, serà el productor musical de la nova temporada d’«Eufòria».

Pel que fa a les cares noves, s’incorporen al programa l’actriu Paula Malia com a coach d’interpretació, després d’haver participat en sèries per a plataformes com «Valeria», treballar al cine amb directors com Dani de la Orden (a «Loco por ella») o Patricia Font (a «Gente que viene y bah») així com a nombrosos muntatges teatrals i sèries a TV3 com «L’última nit del karaoke», «Benvinguts a la família» o «Cites».

A Malia l’acompanyarà la cantant, compositora i pianista Clara Luna, que s’incorpora al departament musical del programa com a professora de veu. Luna és professora a l’Escola Superior del Taller de Músics, ha treballat amb artistes com Bobby Mcferrin i és Premi Enderrock 2007.