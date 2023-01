Dimarts 10 de gener el món es va aturar per la publicació de les polèmiques memòries del príncep Harry. Només dos dies abans el duc de Sussex es va sincerar amb Tom Bradby, periodista expert a la Casa Reial britànica, en una entrevista que es podrà veure a Movistar Plus+ aquesta nit a les 22 h. El príncep Harry parla sense embuts sobre la seva família i la monarquia, la pressió que ell i la seva dona, Meghan Markle, han patit per part dels mitjans de comunicació i també aborda la mort de la seva mare. L’entrevista, emesa per la cadena britànica ITV, va tenir una gran repercussió internacional, arribant als 5 milions d’espectadors.