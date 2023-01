Outlander comença a escalfar motors per a l’estrena de la setena temporada. La propera edició del drama de fantasia s’ha convertit en tota una fita de l’streaming, convertint-se en una de les sèries més esperades per al 2023. Netflix va revelar el nou tràiler abans de Nadal. A més, la setena serà la que contingui més episodis de totes les anteriors, cosa que ha generat una gran satisfacció en els fans perquè hi ha qui ja la considera una de les millors històries d’amor. No n’hi ha per menys, la sèrie basada en les novel·les de Diana Gabaldon ens submergeix en les aventures, el romanç i els viatges en el temps. Aquesta temporada Claire (Caitriona Balfe) i Jamie (Sam Heughan) hauran de fer front a molts nous desafiaments. Un argument que es va deixar entre veure a la seva preqüela Blood of my blood.

A l’última temporada de la sèrie es va poder veure la tensió a les colònies, fruit del malestar polític. Els Fraser, en canvi, intenten trobar una vida tranquil·la a la seva granja aïllada entre les muntanyes de Carolina del Nord. De sobte, Jamie decideix enfrontar-se a la corona britànica desfent part del seu pacte amb la monarquia perquè anhela ser lliure al nou món, mentre segueixen els problemes amb els Brown. D’altra banda, la preqüela es va centrar a la vida dels pares de Fraser, el protagonista original d’Outlander. Màrqueting en temps real Per a la data de la nova temporada haurem d’esperar, encara que ja hi ha dades importants confirmades. L’actor protagonista, Sam Heughan, va felicitar les festes als seus seguidors a través del seu Instagram, revelant que aquest estiu arribaria l’anhelat volum: «Hi ha molt a esperar el nou any! Bones festes a tots!» Tot seguit, els seguidors d’Outlander van rebre el tràiler, de poc més de 40 segons, de la setena temporada d’aquesta coproducció britànica i nord-americana d’èxit. Segons aclareix aquesta promoció de la sèrie, el primer capítol de la nova tanda s’estrenarà a Netflix durant l’estiu del 2023.