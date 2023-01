Avui, a les 13.05 h, per Catalunya Ràdio, el programa Kids XS entrevistarà el corresponsal de l’emissora i de TV3 durant set anys a Rússia, Manel Alías, per parlar de com va viure la cobertura del conflicte d’Ucraïna. Txell Bonet i Pau Guillamet, a la secció Per primer cop, conversaran amb un dels corresponsals més mediàtics dels últims temps, famós sobretot arran del conflicte d’Ucraïna. Alias explicarà que, quan estava en perill, es preguntava si el reportatge valia que el seu fill es quedés sense pare. També parlarà de la seva tornada a Catalunya perquè vol que el seu fill creixi amb els valors de les escoles d’aquí.