L’eslògan del concurs d’Eurovisió del 2023, que se celebrarà a la ciutat anglesa de Liverpool, serà «Units per la música» i exhibirà els colors de les banderes d’Ucraïna i el Regne Unit, segons ha revelat la cadena pública de televisió BBC. En la representació gràfica de l’eslògan oficial d’aquest any, hi haurà cors bategant decorats amb els colors de les banderes esmentades, de cara a l’esdeveniment que es desenvoluparà els dies 9, 11 i 13 de maig. El passat any la banda de música ucraïnesa Kalush Orchestra va guanyar la competició tot i que es va declarar incapaç d’organitzar el concurs a l’edició del 2023 a causa de la guerra que manté actualment amb Rússia.