Selftape, la tercera sèrie creada sota el segell Filmin Original després de Doctor Portuondo i la reeixida Autodefensa, s’estrenarà a la plataforma catalana el pròxim 4 d’abril. Produïda per Filmax i protagonitzada per les germanes Joana i Mireia Vilapuig, es tracta d’una sèrie de tints autobiogràfics sobre dues joves actrius que van conèixer la fama i l’èxit sent nenes i que ara, anys després, han de fer front a un present incert en un moment clau per a les seves vides i la seva relació com a germanes, segons informa la plataforma en un comunicat. La sèrie, que compta amb 6 episodis de 30 minuts i està rodada en diversos idiomes (principalment en català i espanyol), ha estat dirigida per Bàrbara Farré (La última virgen) i coescrita per les mateixes Joana i Mireia Vilapuig juntament amb Ivan Mercadé (Todos mienten, Cites), Carlos Robisco i Clara Esparrach.

Joana i Mireia Vilapuig, de 28 i 25 anys respectivament, es van convertir en cares populars de la televisió fa una dècada gràcies a la sèrie de Televisió de Catalunya Polseres vermelles, tot un fenomen de masses. Joana, a més, ha treballat en pel·lícules com Palmeras en la nieve o El sitio de Otto, mentre que Mireia ha aparegut en sèries com Nit i dia o El inocente. La sèrie, una producció de Filmax que compta amb el segell Filmin Original, la participació de Radiotelevisió Espanyola i el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), explica la història de la Joana i la Mireia, dues joves actrius que van conèixer l’èxit, i tot allò que comporta la fama, a una edat molt primerenca. Anys després, Mireia torna a Barcelona després de triomfar com a actriu a Oslo. La freda rebuda de la seva germana Joana no és la que s’esperava. Incapaços de comunicar-se i arreglar les coses, tot fa un tomb quan li ofereixen a la Mireia un paper que havia de fer la Joana. A partir d’aquest moment sortiran a la llum secrets, mentides i traumes del passat que obligaran les dues germanes a replantejar molts aspectes personals de les seves vides, com ara la feina, l’amor, l’amistat o la seva relació.