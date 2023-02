TVE no donarà més oportunitats a Vamos a llevarnos bien. Després d’una única emissió, la televisió ha decidit paralitzar el programa capitanejat per Ana Morgade, tal com la mateixa presentadora s’ha encarregat de comunicar a través d’un missatge compartit a les xarxes socials. El programa es va estrenar dimarts passat davant d’un 4,8% de share i 486.000 espectadors, unes xifres que han sentenciat a la desaparició de la graella. « Hem treballat moltíssim, hi hem posat temps, esforç i molta il·lusió, però no hem sabut connectar amb l’audiència», explica Morgade, que es pren amb humor la patacada del programa en audiències: «Bé, no ens enganyem, hem fet menys audiència que el teletext».