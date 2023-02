La sèrie Cuéntame como pasó s’acomiadarà dels espectadors de RTVE amb una última temporada -la 23 d’aquesta longeva sèrie- dedicada al període transcorregut entre 1994 i 2001. Estarà formada per set capítols amb moments significatius com la sortida de Felipe González de Moncloa, la seva substitució per José María Arznar o el temut efecte 2000.

El Consell d’Administració de RTVE va aprovar dijous la producció de la darrera temporada d’aquesta sèrie produïda per Ganga Producciones i «la més premiada de la televisió espanyola», segons anuncia RTVE en un comunicat. Cada capítol estarà protagonitzat individualment pels seus personatges centrals, Mercedes, Antonio, Inés, Toni, Carlos, María i Herminia. La 23a temporada de la sèrie els darrers sis anys del segle XX i la transició al XXI amb esdeveniments destacats com la sortida de la Moncloa de Felipe González i l’arribada de José María Aznar, l’assassinat a mans d’ETA de Miguel Ángel Blanco, les noces de les infantes Elena i Cristina o l’atemptat de les Torres Bessones de Nova York. «Estem contents amb la notícia. Comencem ara a escriure les trames que es començaran a rodar en uns mesos. Seran set capítols amb molta molla», explica Jacobo Delgado, coordinador de guió de la nova temporada, i el guionista degà de la sèrie. Delgado escriurà la propera tanda d’episodis al costat de Sonia Sánchez i Manu Dios. L’últim capítol de la ficció emès fins ara per televisió, titulat Una buena persona, va deixar els espectadors el setembre del 1994 «amb el cor encongit i trames sense resoldre pel futur d’Oriol, el nét skinhead d’Antonio i Mercedes». Segons Delgado, «la nova temporada no deixarà cap pregunta sense respondre i serà ambiciosa quant a trames i valors de producció».