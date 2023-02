Rust, la pel·lícula al set de la qual va morir la directora de fotografia Halyna Hutchins, reprendrà el rodatge a l’estat de Montana (Estats Units) durant aquesta primavera amb l’actor Alec Baldwin assumint de nou el paper protagonista. Els enregistraments abandonaran el comtat de Santa Fe (Nou Mèxic), on es va produir el tràgic incident, i continuaran als estudis de cinema Yellowstone Film Ranch (Montana), tal com han anunciat aquesta setmana els productors de Rust en un comunicat.

«La dedicació i la passió de tot l’equip per honrar la visió de Halyna ens ha commogut», van afirmar conjuntament els fundadors de Yellowstone Film Ranch en aquest text. Els responsablesde la cinta van informar a l’octubre que el rodatge continuaria durant el 2023, però seguia sent una incògnita quan exactament.

Baldwin, que va comparèixer el passat divendres per primera vegada després de ser acusat d’homicidi involuntari i es pot enfrontar a 18 mesos de presó, tornarà a reprendre el rol protagonista. Tot i això, l’armera i responsable del protocol de seguretat, Hannah Gutierrez-Reed, no tornarà al projecte després de també haver estat imputada amb el càrrec d’homicidi involuntari per la mort de Hutchins.