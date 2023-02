Filmin ha adquirit els drets de distribució a Espanya de La noche que Logan despertó (The Night Logan Woke Up), primera sèrie creada, dirigida i protagonitzada pel cineasta canadenc Xavier Dolan (Mommy, Matthias & Maxime). La sèrie, produïda per Canal + i Quebecor Content, adapta l’obra de teatre La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé del dramaturg Michel Marc Bouchard. Compta amb l’elenc original de la funció, encapçalat pel mateix Dolan al costat de Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Hivon i Julianne Côté. La ficció, de cinc episodis, arribarà a la plataforma el primer semestre d’aquest any.