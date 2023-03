Part de l’elenc de «Friends» es troba al passeig de la Fama

L’actriu Courteney Cox, coneguda sobretot per ser la Monica de la sèrie Friends, va revelar dilluns la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood acompanyada de les seves companyes de la famosa sèrie, Jennifer Aniston i Lisa Kudrow, que són també les seves millors amigues a la vida real. Juntament amb les actrius, la filla de Cox, Coco Arquette, de 18 anys, també hi era per celebrar els èxits de la seva mare. Les dues van posar juntes per a les fotos, amb Cox, de 58 anys, vestint un conjunt completament negre, igual que les seves amigues, mentre que Arquette va optar per un mini vestit blanc estil babydoll combinat amb un abric negre folgat i de grans dimensions.

«Gràcies a Courteney vam aconseguir crear un dels elencs més propers, tendres i més estimats en la història de la televisió», va assegurar Kudrow sobre la seva companya, durant la cerimònia. Cox, que va confessar que odiava parlar en públic, va prendre la paraula per donar les gràcies a tots els amics presents i a les persones que havien impulsat la seva carrera. Entre d’altres anècdotes, la intèrpret va recordar que el 1994, es va presentar al càsting per al paper de Rachel, però finalment va acabar donant vida a la perfeccionista Monica, personatge que li donaria l’èxit.