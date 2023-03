The Marvelous Mrs. Maisel, l’aclamada sèrie creada per Amy Sherman-Palladino estrenarà el pròxim 14 d’abril els primer tres episodis de la seva cinquena i última temporada a Amazon Prime Video. La companyia ja ha avançat un primer tràiler en en qual es pot veure com Miriam «Midge» Maisel, interpretada una vegada més per l’actriu Rachel Brosnahan, s’atura davant de nombrosos fotògrafs que l’enlluernen amb els seus flaixos. Amb aquest avançament, es pot intuir que la protagonista ha aconseguit tornar a l’estrellat, després de patir un dur revés en la quarta temporada de la sèrie, guardonada amb diversos Globus d’Or i altres premis.