La cantant Anitta, la més popular al Brasil actualment, debutarà com a actriu sumant-se al repartiment de la sèrie espanyola Élite en la setena temporada. Segons ha informat Netflix, la setena temporada de la sèrie creada per Carlos Montero i Jaime Vaca es troba ara mateix en fase de producció. L’elenc està compost per André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Àlex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi i Omar Ayuso. A ells se sumen en aquesta temporada altres noms nous com Maribel Verdú, Leonardo Sbaraglia, Mirela Balić, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes i Alejandro Albarracín.