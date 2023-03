Coincidint amb el vintè aniversari de l’estrena de la sèrie Lost (Perdidos), l’any vinent, Taylor Morden (El último Blockbuster) està treballant en un documental sobre un dels primers grans èxits de la ficció, a escala mundial, d’aquest segle. Getting Lost és el títol d’un projecte que explicarà de quina manera la sèrie va canviar la manera de fer i consumir televisió, així com el seu llegat posterior, i que s’estrenarà el 2024. Emesa entre 2004 i 2010 per la cadena nord-americana ABC, la sèrie creada per Damon Lindelof, Jeffrey Lieber y JJ Abrams va suposar un abans i un després en el món de les sèries de televisió.