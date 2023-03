La segona entrega de la saga Els Anells de Poder, la preqüela d’El Senyor dels Anells, ja es roda a Tenerife. Amazon Studios està rodant ja al Parc Nacional del Teide aquesta sèrie basada en l’obra de J.R.R. Tolkien. La producció ha abandonat els paratges de Nova Zelanda, protagonistes tant d’Els Anells de Poder com d’El senyor dels Anells, per recalar a Tenerife, on ja roda els exteriors de la segona entrega al Parc Nacional del Teide entre altres llocs de l’illa. L’equip de rodatge es va desplaçar a finals de l’any passat al Regne Unit per iniciar els primers treballs de la segona entrega.

La segona temporada d’Els Anells del Poder continuarà explorant la Terra Mitjana en la seva Segona Edat, tal com ho va fer la primera part, transportant-nos a llocs de fantasia descrits a l’obra de J.R.R. Tolkien, tot i que amb la visió actualitzada de la nova direcció de la sèrie. La sèrie guarda més d’una sorpresa als seus capítols i alguna relació amb les Canàries. En el sisè episodi de la primera temporada, sota el títol d’Udûn, assistim a l’erupció d’un volcà a les Terres del Sud. Charlotte Brändström, directora del capítol, ha explicat a Variety que el seu equip es va inspirar en l’erupció del volcà Tajogaite, a l’illa de La Palma, per atorgar més realisme a la catàstrofe natural.