Sabent que a les pel·lícules italianes ambientades a l’Oest se les coneix com a spaghetti western, no resulta estrany el terme amb què Amazon Prime ha encunyat Sin huellas, la nova sèrie espanyola que estrena avui: «paella -western», Creada per Sara Antuña i Carlos de Pando (El vecino) la cinta s’ambienta a Alacant, una regió que, a més de les platges, es caracteritza per zones àrides que podrien passar pel Far West.

Allà viuen el seu particular calvari, no exempt de moments còmics, les dues protagonistes, unes kellys (unes netejadores interpretades per Carolina Yuste i Camila Sodi) que es veuen embolicades en un embolic quan topen amb un cadàver a la mansió que els han encarregat empolainar. En haver deixat impol·luta, sense saber-ho, l’escena del crim, sospiten que seran les principals sospitoses de l’assassinat, així que surten a la fuga. Però no només els perseguirà la policia, sinó també uns sicaris russos i una família de milionaris amb molts draps bruts per rentar. «A mesura que teníem en compte el lloc on ambientàvem Sin huellasi les peculiaritats dels polítics valencians, vam veure que l’opció del western era un codi molt bo per llegir la sèrie, perquè implica la sensació de gent bona petita contra una amenaça molt gran», explica Antuña. «Les protagonistes són persones ordinàries en una situació extraordinària, atropellades per una força molt poderosa», afegeix. Tot i que els quatre directors de la sèrie (Paco Caballero, Gemma Ferraté, Samantha López Speranza i Koldo Serra) van impregnar la ficció d’elements propis del cinema de l’Oest, els creadors van voler subvertir el gènere. No només perquè les protagonistes siguin dues dones, sinó perquè són dues treballadores precàries. Una és una gitana (Yuste) que té problemes amb la mare (Pastora Vega) perquè és lesbiana. L’altra és una immigrant mexicana (Sodi) amb un marit barrut (Leonardo Ortizgris).