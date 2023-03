La cantant i actriu Demi Lovato farà el seu debut com a directora amb un documental que centrarà la seva mirada en les històries d’algunes exestrelles infantils i els reptes que implica créixer davant dels focus de la fama. «No hi ha millor pel·lícula ni tema per al meu debut com a directora que aquesta història que és propera a mi», va dir Lovato en un comunicat recollit per mitjans especialitzats. Lovato codirigirà el projecte, que ha estat titulat temporalment com a Child Star, juntament amb Nicola Marsh, i juntes mostraran els testimonis d’antigues estrelles infantils per confirmar, inclòs el de la cantant de l’èxit Cool for the Summer.