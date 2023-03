TV3 ha obert el procés de selecció per participar a La travessa, un reality d’aventures en què, per parelles, els concursants han de recórrer els Pirineus, des de la Vall d’Aran fins el Cap de Creus, a peu i sotmetre’s a proves de resistència, habilitat i superació, segons explica en un comunicat la cadena pública. Es tractarà d’un concurs eliminatori en què només la parella d’expedicionaris més ràpida aconseguirà ser la guanyadora del programa i emportar-se els 10.000 euros de premi. Per participar en el càsting, les persones majors de 18 anys interessades han d’enviar un mail a l’adreça casting@latravessatv3.cat