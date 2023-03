Nancy Meyers és coneguda per ser directora de pel·lícules com El becario, No es tan fácil, Cuando menos te lo esperas, The Holiday (Vacaciones) o ¿En qué piensan las mujeres? La realitzadora estava preparant una pel·lícula per a Netflix protagonitzada per Penélope Cruz i Scarlett Johansson, film que finalment ha estat cancel·lat per problemes de pressupost. Segons fonts citades per The Hollywood Reporter, Netflix i Meyers no van poder arribar a un acord respecte del pressupost. Es diu que Meyers va demanar un pressupost de com a mínim 150 milions de dòlars, però l’estudi no volia passar dels 130 milions. Aparentment, era un cost massa elevat per a un gènere que sol moure’s en pressupostos molt més modestos. I és que, amb la xifra demanada per Meyers, podria haver estat la comèdia romàntica més cara de tots els temps.

El repartiment de la pel·lícula comptaria amb Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender i Owen Wilson. A més de dirigir, Meyers exerciria com a guionista i productora. La trama girava al voltant d’una jove guionista i directora, encarnada per Johansson, que s’enamora d’un productor. Després de rodar diverses pel·lícules reeixides junts abans de separar-se, els protagonistes es veuen obligats a tornar a treballar colze a colze quan sorgeix un nou gran projecte. La història tenia alguns punts en comú amb la vida de Meyers. La directora i el seu col·lega guionista i productor Charles Shyer van ser parella sentimental i professional durant anys, treballant en pel·lícules com La recluta Benjamin, Baby, tú vales mucho, Tú a Londres y yo a California o El padre de la novia. Malgrat la negativa de Netflix, segons informen diversos mitjans nord-americans, Meyers es trobaria actualment negociant amb Warner Bros per tirar endavant el projecte. Si les negociacions arriben a bon port, la pel·lícula arribaria abans a les sales de cinema que no a les plataformes.