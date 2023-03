Filmin estrena el pròxim divendres 24 de març la pel·lícula Suro, òpera prima de Mikel Gurrea protagonitzada per Vicky Luengo i Pol López. Rodada en diversos punts de l’Alt Empordà, la pel·lícula narra la història d’Helena i Iván una parella que es muda de la gran ciutat per començar una nova vida als boscos d’alzines sureres i treballar en la recollida del suro. Quan emergeixen els seus diferents punts de vista sobre com viure a la terra, la seva fortalesa com a parella començarà a esquerdar-se. El film, estrenat al Festival de Sant Sebastià, va rebre dues nominacions als Goya i es va endur tres Gaudí (Millor Direcció Novell, Millor Actor i Millor Actriu).