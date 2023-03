Aquesta nit torna a televisió un dels principals vaixells insígnia d’Antena 3. La desena edició de Tu cara me suena, que va arrencar els seus enregistraments la tardor passada, arriba per fi al prime time de la cadena amb un nou elenc de concursants que hauran de posar a prova les seves habilitats per a la imitació. Manel Fuentes continua al capdavant del format, mentre que a la taula del jurat tornaran a repetir Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita i Carlos Latre. Tots ells hauran de valorar cada setmana les imitacions d’Alfred García, Anne Igartiburu, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Josie, Andrea Guasch i Susi Caramelo.

Per celebrar els 10 anys d’història del concurs, el programa ha preparat una arrencada espectacular. Des del carrer i com a festival, el primer número del talent show ha recuperat alguns dels concursants més mítics de la seva història, que seran els encarregats de donar pas als concursants d’aquesta edició. Entre les novetats d’aquesta edició, destaca «El Duelo», una casella que permetrà que a dos concursants els pugui tocar el mateix artista. Tu cara me suena, una producció de Gestmusic per Antena 3, es va estrena a la cadena d’Atresmedia el setembre de 2011.