De cancellera alemanya a detectiu al més pur estil Miss Marple. Aquesta és la insòlita trama que proposa Miss Merkel, un thriller a la Uckermark, la sèrie de pel·lícules per a televisió que acaba d’estrenar la cadena alemanya RTL i que converteix Angela Merkel en una autèntica experta en la caça d’assassins. Com si a Espanya poséssim Zapatero o Rajoy a fer de Sherlock Holmes.

Basada en les novel·les de David Safier, la producció està protagonitzada per l’actriu i directora teatral Katharina Thalbach que, amb un pentinat i un vestidor molt a l’estil Merkel, ja és tota una experta a convertir-se en el clon de la famosa excancellera. L’havia interpretat en un petit rol a El Ministro (2013), títol centrat en les acusacions de plagi que van recaure sobre el ministre de Defensa alemany Karl Theodor zu Guttenberg.

La trama de la sèrie comença amb una Angela Merkel acabada de jubilar i que ha canviat Berlín per una tranquil·la regió de l’interior d’Alemanya. Allà s’ha mudat amb el seu marit, el seu guardaespatlles i el seu gosset (que al llibre es diu Putin però que a la versió televisiva ha canviat de nom Helmut a la sèrie).

Però la protagonista, acostumada a bregar amb situacions límit i durs líders mundials, ràpidament s’adona que dedicar-se només a la rebosteria i el senderisme com tenia pensat no està fet per a ella. Necessita acció.

La trobarà de manera inesperada quan assisteixi a una festa i l’amfitrió sigui enverinat. Mentre que la policia considera que es tracta d’un suïcidi, ella no està convençuda de la versió oficial i decidirà indagar pel seu compte, al més pur estil de les novel·les d’Agatha Christie. El cas li servirà també per viure l’adrenalina d’èpoques passades.

El llibre original, Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada, que a Espanya es pot trobar traduïda i editada per Seix Barral, va ser tot un èxit de vendes tan a Alemanya com a la resta del món.