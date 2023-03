Netflix ha posat data a l’estrena de la nova temporada de Bienvenidos al Edén, una de les sèries de parla no anglesa que més èxit ha assolit a la plataforma. La continuació de la ficció distòpica, protagonitzada per Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda, Begoña Vargas i Lola Rodríguez, s’incorporarà al catàleg del servei en línia el pròxim 21 d’abril. Els nous episodis arrenquen amb una rebel·lió que desencadena una intensa batalla per la llibertat mentre Astrid (Amaia Salamanca) duu a terme els seus plans per al Nuevo Edén. Carlos Torres (La Reina del Flow) i Nona Sobo (Entrevías) figuren entre les noves incorporacions de la sèrie.