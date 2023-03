Televisió Espanyola continua ampliant la cartera de formats d’entreteniment per a la franja nocturna. Després d’apostar per espais com Días de tele o Cover Night, la cadena pública ha començat a produir Invictus, un innovador concurs que estarà conduït per Patricia Conde, segons ha conegut en exclusiva el portal YoTele d’El Periódico de Catalunya. D’aquesta manera, l’actriu torna a La 1 després del seu polèmic pas per Masterchef Celebrity, a qui va acusar de manipulació i de permetre que dos dels seus companys suposadament prenguessin drogues durant els enregistraments. Macarena Rey, CEO de la productora Shine Iberia, va voler donar una resposta a la concursant, assegurant que no havia entès el format i no sabia perdre.

Ara, Patricia Conde reprèn la faceta de presentadora i les relacions amb la corporació per posar-se al capdavant d’aquest nou format d’entreteniment, en què dos equips de famosos capitanejats per dos competitius exesportistes, s’enfrontaran per una banda a exigents proves físiques i per un altre a diferents rondes de preguntes, que donaran peu a conèixer aspectes de la seva vida desconeguts fins ara. Es tracta d’una adaptació del format britànic A league of their own, de la producció del qual a Espanya se n’encarrega Boxfish, responsable d’èxits com Celebrity Bake off a Prime Video o A quién le gusta mi follower a Netflix. Cristina Castaño, a La 2 Cristina Castaño inicia un nou projecte televisiu a TVE. L’actriu de protagonista de La que se avecina i Toy boy serà una dels tres mentores de A este paso (no) estrenamos, el nou programa que estrenarà properament La 2. Inma Cuevas i Ángel Ruiz seran els mentors 30 celebrities per ensenyar-los les claus de la interpretació en aquesta experiència d’immersió única en aquest nou format produït per Zeppelin (Secret Story), que combinarà entreteniment i divulgació.