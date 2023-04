RNE ha reconegut amb el Premi d’Honor dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia l’actriu nord-americana Susan Sarandon. La gala d’entrega de la 67a edició tindrà lloc el 25 d’abril al Teatre Lliure de Barcelona. Nascuda a Nova York el 1946, Sarandon es va estrenar en la interpretació el 1970 amb Joe i es va donar a conèixer amb The Rocky Horror Picture Show, el 1975. Actriu de cinema, televisió, teatre i doblatge, valor segur a Hollywood, ha estat reconeguda amb nominacions als Globus d’Or, els Emmy i cinc nominacions als Oscar, guardó que va aconseguir el 1996 per una brillant interpretació a la pel·lícula Pena de mort, dirigida per Tim Robbins.