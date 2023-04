El periodista Jordi Évole ha assegurat que «de vegades volem exigir al papa coses que no se li poden exigir», en al·lusió a la postura del papa Francesc contra l’avortament i l’accés de la dona a la jerarquia eclesiàstica, assumptes de què parla al programa Amén, Francisco responde, que s’estrena avui a Disney+. Encara que en l’àmbit personal «hauria agraït un altre missatge», Évole sosté que demanar això al papa és molt complicat. «Faria una esmena a la totalitat a part del que ha dit la seva institució durant tota la Història, és com si el PP digués que sí a l’autodeterminació».

Codirigit per Évole i Màrius Sánchez, el seu soci habitual, el programa mostra la trobada entre el pontífex argentí i un grup de deu joves d’entre 20 i 25 anys de diferent procedència en un espai de treball col·laboratiu al barri romà i alternatiu de Pigneto. Hi ha creients, ateus i un musulmà; hi ha una víctima d’abusos sexuals en un centre de l’Opus Dei, una noia que es dedica al porno a internet, una activista a favor de l’avortament, una catòlica antiavortista. «No hi ha líder mundial, ni moral, ni ètic, ni polític, ni social, ni econòmic, ni periodístic que es prestés a un experiment com aquest», assenyala Évole, que va conèixer el Papa arran de l’entrevista que el va fer per Salvados el 2019 i des de llavors es manté en contacte amb ell.

El periodista català explica que des d’un primer moment hi va haver sintonia entre ells. «No vam caure en un tracte reverencial, en una solemnitat enorme i vam veure que ell se sentia molt còmode amb aquest tipus de llenguatge», afirma, cosa que va donar peu a una relació epistolar, per correu electrònic.

Segons Évole i Sánchez, el papa Francesc no va posar línies vermelles a l’hora de rodar la trobada, que va tenir lloc el juny de l’any passat, encara que sí que va demanar, mig de broma, que almenys hi hagués una catòlica i tampoc va censurar res quan li van mostrar el muntatge final.